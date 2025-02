Lautstarker Protest in Villingen Rund 500 Menschen bei Kundgebung gegen AfD-Veranstaltung

Gesang, Pfiffe und ein großes Lichtermeer: Rund 500 Menschen haben am Samstag in Villingen friedlich gegen eine AfD-Veranstaltung demonstriert. Die Polizei hatte die beiden Lager getrennt und musste nur in einem Fall eingreifen.