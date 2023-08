Rauf aufs Rad und los geht’s – auf dem Kinzigtalradweg, der sich quer durchs Kinzigtal schlängelt, funktioniert das überraschend gut. Es gibt kaum Steigungen und viel zu erleben. Ersteres kommt uns als „traditionelle“ Radler sehr entgegen, denn so ist er auch ohne Antrieb und mit Kleinkind hinten drauf super zu meistern.

Aber vor dem Fahrvergnügen steht eine Steigung – und die hat es in sich. Vom Bahnhof in Freudenstadt geht es zunächst zur Tourist-Info: Stempel abholen zur Motivation. Die Karten dafür wurden beim Kinzig-Radtag im Frühjahr vorgestellt (siehe Info). Und von dort geht es weiter hinauf zum Kienberg, immer dem stilisierten „K“ folgend.

Radweg ist durchweg gut ausgeschildert

Obwohl der Radweg durchgehend gut ausgeschildert ist, passiert es uns in Lossburg dann doch: einmal nicht richtig hingeschaut und falsch abgebogen stehen wir rätselnd im Wald. Also geht’s zurück nach Lossburg – dummerweise abermals einen Buckel wieder rauf. Der richtige Weg ist aber schnell wiedergefunden und weiter geht es.

Nach einem längeren Stück durch das Gewerbegebiet ist das Eintauchen in den Wald eine richtige Wohltat, auch wenn die Strecke durch die unasphaltierten Waldwege so auch merklich anspruchsvoller wird. Mehrmals steige ich ab und schiebe ein kurzes Stück – dafür geht es im Endspurt vor Alpirsbach plötzlich sehr steil hinab und wir stürzen förmlich ins Städtle.

Dort genehmigen wir uns ein kleines Mittagessen. Und auch der Stempel ist schnell gesammelt – wenn auch nicht der originale. Von dem weiß die freundliche Mitarbeiterin leider nichts, doch ein Pilgerstempel tut es auch, schließlich folgt der Fahrradweg auf großen Strecken auch dem Kinzigtäler Jakobusweg. Übrigens eine Erfahrung, die wir im Laufe des Weges an der einen oder anderen Station machen mussten.

Sattes Grün und Weinreben, so weit das Auge reicht: Kurz vor dem Ziel zeigt sich der Kinzigtal-Radweg in Ortenberg noch einmal von seiner schönsten Seite, bevor es zum Endspurt in die Offenburger Innenstadt geht. Foto: Springmann

Im Frühjahr sei das noch ein kleines Problem gewesen, räumt Pauline Scherrmann vom Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) ein. „Mittlerweile haben aber alle Orte die Stempel erhalten“, erklärt sie auf Anfrage unserer Redaktion. Einige hätten die Stempel so angebracht, dass der Besucher sich diesen selbst auf die Karte stempeln kann, in anderen gibt es sie in den Tourist-Informationen oder Cafés. Doch diese sind nicht rund um die Uhr geöffnet. „Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der wir dran sind, um das zu verbessern“, so Scherrmann.

Weg verläuft teilweise entlang der Bundesstraße

Von Alpirsbach geht es entlang der Bahnschienen weiter in Richtung Schenkenzell. Unterwegs passieren wir die ehemalige Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden. Zwischen Schiltach und Halbmeil verläuft der Weg entlang der Bundesstraße. Wer mit Kindern auf dem eigenen Rad unterwegs ist, sollte dort besonders vorsichtig sein. Mit viel Rückenwind geht es dann nach Wolfach, wo für uns die erste Etappe des Radwegs endet. Genau dort starten wir auch einige Wochen später zur zweiten Etappe.

Am frühen Vormittag machen wir uns auf den Weg in Richtung Hausach. In Haslach machen wir den ersten Zwischenstopp am Kloster, Stempel abholen und kurz im Klostergarten verschnaufen. Dann geht es weiter Richtung Steinach – dort können wir uns den Stempel sogar selbst abholen, denn er ist bei der Sparkasse hinterlegt.

Auch auf der zweiten Etappe passiert es uns wieder: Wir biegen an einer Kreuzung falsch ab und merken es erst einige Kilometer später, dass die Beschilderung ausbleibt. Allerdings stimmt die grobe Richtung, so dass wir uns entschließen, bis Biberach auf dem falschen Weg zu bleiben. Aber auch dort gibt es abermals kurze Verwirrung ob des richtigen Wegs – nach kurzer Beratung haben wir den richtigen aber schnell wieder gefunden und es geht gut voran. Allerdings zieht es sich von Biberach nach Gengenbach ziemlich. Die längere Pause in Gengenbach kommt also wie gerufen. Kurz verschnaufen, etwas Essen und mit Kleinkind ganz wichtig: Beine vertreten.

Stempel gibt es in den Tourist-Infos, etwa bei Werner Müller in Haslach. Foto: Springmann

Mit dem Schwung läuft der Endspurt wie geschmiert. Und der Weg wird auch wieder interessanter. Es geht in sanften Kurven an Schrebergärten und Streuobstwiesen entlang. In Ohlsbach erwartet uns ein Höhepunkt: Der Mineralbrunnen mit Gradierungsanlage.

Kurz vor Ende zeigt sich der Kinzigtalradweg wieder von seiner schönsten Seite, denn es geht durch die Weinreben unterhalb von Schloss Ortenberg. Mit diesen Eindrücken stürzen wir uns dann in den Offenburger Stadtverkehr. Über die gut markierten Fahrradwege fahren wir bis zum Museum im Ritterhaus, wo es den letzten Stempel und das Abschlussfoto gibt. Müde, aber glücklich geht es nach insgesamt deutlich mehr als 90 Kilometern (dreimal verfahren mit eingerechnet) noch in ein Restaurant. Das haben wir uns verdient.

Auch für ungeübte Radfahrer gut machbar

Der Kinzigtalradweg hat mich überrascht. Es gibt sehr viel zu sehen und dank des stets leichten Gefälles (Ausnahmen bestätigen die Regel) ist er auch für ungeübte Radfahrer gut machbar. Einzig die Stempel für die Stempelkarte sind ein Problem. Wir sind beide Etappen sonntags gefahren, so dass die meisten Tourist-Informationen auf dem Weg geschlossen hatten. Und da wir meist sehr früh aufgebrochen sind, hatten auch die anderen angegebenen Stempelstellen teilweise noch geschlossen.