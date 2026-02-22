Auf dem Kappelberg: Das Scheibenschlagen in Heiligenzell war ein Spektakel für Jung und Alt

Die Abteilung Heiligenzell der Feuerwehr Friesenheim lud erneut zur traditionellen Wintervertreibung auf den Kappelberg ein. Hunderte ließen sich das Schauspiel nicht entgehen.
Hunderte von Menschen aus der Großgemeinde und der Region sind am Samstagabend zum traditionellen Scheibenschlagen auf den Kappelberg in Heiligenzell gekommen. Jede Scheibe war begleitet von guten Wünschen, Zuversicht, Segen und Glück für die Menschen. In einem großen Halbkreis in Dreier- und Viererreihen versammelten sich die Menschenmassen um eines der größten Feuer in der Region. Es sind mehr Menschen gekommen, als die Feuerwehr nach den langen Regenfällen erwartet hätte.