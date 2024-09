1 Wenn die Schwalben sich für ihren Rückflug in den Süden sammeln, so gesehen auf dem Anwesen des Obereschacher Hummelhofs, ist das auch ein Zeichen, dass der Sommer zu Ende geht. Foto: Gertrud Hauser

„Maria Geburt fliegen die Schwalben fort“, so heißt es im Volksmund. Das Fest wird am 8. September in der katholischen Kirche gefeiert.









So sind die Schwalben derzeit dabei sich für ihren Flug in den Süden zu sammeln. So auch zahlreiche Vögel in Obereschach, die in diesem Sommer in den Stallungen auf dem dortigen Hummelhof ihre Jungen aufzogen.