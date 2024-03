Auf dem Hof der Familie Häberle in Simmozheim

1 Auf dem Häberle-Hof helfen neben Mutter Nina und Vater Philip auch die Töchter Karolin (von links), Johanna und Paulina mit. Foto: Biermayer

Auf dem Hof der Familie Häberle leben viele hunderte Schafe, darunter 300 Lämmer. Für die geht es bald wieder auf die Weideflächen in der Region. Und das ist nicht die einzige Veränderung, die ansteht.









Wer aktuell am Hof der Familie Häberle vorbei läuft, hört sie schnell: die über 800 Schafe. Vor allem die jungen Lämmer und die Mutterschafe blöken, um sich in der Herde wiederzufinden, erklärt der 36-jährige Landwirt Philip Häberle. „Die Lämmer sind alle zwischen Anfang Februar und Anfang März geboren“, so Häberle. Um die 300 seien es. 70 Prozent der Schafe bekämen zwei Lämmer. Und seine Frau Nina stellt gleich etwas klar: „Das sind keine Osterlämmer“. Auch wenn die um die Osterzeit geboren worden seien, sei das ein Mythos.