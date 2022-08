4 Der Reschensee mit der versunkenen Kirche ist das bekannteste Fotomotiv auf der 1300 Kilometer langen Radtour von Dieter Schöppler und Irmgard Mitsch von Laufen nach Korsika. Foto: Archiv Schöppler

Mission erfüllt – rund 300 Fotos und eine kleiner werdende Beule an Dieter Schöpplers rechtem Knie erinnern an die große Tour. Mit seiner 66-jährigen Lebensgefährtin Irmgard Mitsch ist der 79-Jährige von Laufen nach Korsika geradelt.















Albstadt-Laufen - Die Beule hat er sich am vorletzten Tag geholt, auf einer Art Stadtautobahn für Fahrräder in Lucca in der Toskana. Die Lichtverhältnisse waren ungünstig und Dieter Schöppler durch eine Sonnenbrille gehandicapt; deshalb übersah er die erhöhte Steinsetzung, die in der Mitte des Radwegs den aufgemalten Streifen ersetzte. Die letzten zwei Tage der Tour radelte er mit einem grapefruitgroßen Bluterguss am Knie durch die Gegend. Machte nichts – Hauptsache, das künstliche Kniegelenk und das E-Bike waren heil geblieben.

Dieter Schöppler und Irngard Mitsch sind hart im Nehmen; die Strapazen, die sie in den zwölf Tagen vor dem Malheur von Lucca durchgestanden hatten, hätten andere möglicherweise veranlasst, den "Service-Shuttle" anzurufen – sieben Laufener hatten den beiden Rentnern, bevor es losging, ungefragt versprochen, sie auch aus Österreich oder Italien abzuholen, falls die Puste oder die Moral nicht ausreichen sollten. Der Fall trat nicht ein: Die Kondition war gut und die Moral noch besser. Auch während der Hitzeschlachten in der Poebene – ausgerechnet die Tieflandetappen ohne Bergwertung erwiesen sich am Ende als die härtesten.

Die Etappenziele waren verbindlich

14 Tage hatten Schöppler und Mitsch für ihre Radtour über die Alpen und den Apennin veranschlagt, und der Etappenplan war schon deshalb in Stein gemeißelt, weil die Quartiere auf dem Weg Monate im voraus gebucht werden mussten. Auf gut Glück anklopfen ist für Radfahrer keine Option – anders als Autofahrer können sie nicht einfach 20 Kilometer weiterfahren, wenn die Herberge wider Erwarten voll ist. Dieter Schöppler hatte alles von langer Hand vorbereitet, was natürlich bedeutete, dass man in der Pflicht war: Das Etappenziel war verbindlich, ob es regnete oder nicht. Glück muss man haben: Es regnete so gut wie nie.

"Lieber zehnmal Reschenpass!"

Das erste Etappenziel war Saulgau gewesen, das zweite Leutkirch; der Zufall wollte es, dass der Weg zum dritten – Füssen – ausgerechnet an jenem Kemptener Haus vorbeiführte, in dem Irmgard Mitsch ihre ersten fünf Lebensjahre verbrachte hatte – ihr war das selbst nicht klar gewesen. Die erste große sportliche Herausforderung wartete am Fernpass: Schotterpisten mit bis zu 20 Prozent Steigung respektive Gefälle, auf denen die Tourenradreifen abzuschmieren zu drohten – die Mountainbiker überholten hier rudelweise. Als Schöppler und Mitsch drei Tage später den nächsten Pass, den Reschenpass, erklommen, wo kein Weg geschottert war, empfanden sie ihn als pures Labsal: "Lieber zehnmal Reschenpass als einmal Fernpass!"

Kalterer See und Traminer

Durchs Vinschgau und endlose Apfelplantagen führte der Weg – er entsprach seit Füssen dem Verlauf der uralten Römerstraße Via Claudia Augusta – nach Lana, wo Dieter Schöppler Stippvisite bei einem alten Bekannten machte: Vor 20 Jahren war er öfters mit dem TC Lautlingen dort gewesen; der Wirt rechte gerade seinen Garten, als plötzlich der einstige Gast am Zaun stand – die Wiedersehensfreude war groß. Die nächsten Stationen hießen Kaltern und Tramin, wo sich die beiden Laufener je eine Weinverkostung gestatteten – Rot und Weiß, ein Achtele pro Nase.

Danach Salurn, Trient und schließlich Verona – Dieter Schöppler hatte Karten für "Carmen" in der Römerarena gebucht. Die Inszenierung war gut, die Akustik nicht ganz so sehr; außerdem musste sich Schöppler erst Schuhe kaufen; dass die Kleiderordnung für Herren Halbschuhe vorsah, hatte ihm niemand gesagt. Als Mythos entpuppte sich, dass man während der Aufführung picknicken darf: "Das war vielleicht mal so. Muss aber lange her sein."

Lieber Bergwertung als Poebene

In Österreich hatten Schöppler und Mitsch noch lange Hosen und Jacken gebraucht, in der Poebene wurde es brütend heiß. Vier Tage lang brachen die beiden entgegen ihrer Gewohnheit frühmorgens um sechs und ungefrühstückt auf, um Kilometer zu machen, ehe die Hitze unerträglich wurde. So seltsam es klingt, sie waren gottfroh, als es wieder bergauf ging, hinein in den Apennin und hinauf auf über 1000 Meter Höhe, wo kühle Wälder rauschten. Das nächste Etappenziel hieß Montecatini Terme, lag bereits in der Toskana und war das Paradies: "Im Hotel gab es einen Pool; alle waren freundlich – und alle konnten Deutsch."

Sektdusche zur Begrüßung

Es folgte der (Ab)sturz – in Lucca. Aufgeben kam nicht in Frage; selbst am Po war der Anruf in Laufen kein Thema gewesen. Schöppler und Mitsch fuhren weiter, sahen sich von außen den schiefen Turm von Pisa an – wer hinein will, wartet sieben Stunden! – und erreichten schließlich den Hafen Livorno. Die Fähre brachte sie nach Bastia auf Korsika; nach 55 weiteren Radkilometern war Dieter Schöppler langjähriges Feriendomizil San Carlu erreicht. Die beiden wurden schon erwartet – mit einer Sektdusche: Korsen wissen, wie man Sieger feiert.

Die Bilanz: Dieter Schöppler und Irmgard Mitsch haben in knapp zwei Wochen 1300 Kilometer zurückgelegt und über 7000 Höhenmeter bewältigt. Denken sie an eine Neuauflage? Irmgard Mitsch schüttelt sehr bestimmt den Kopf – aber Dieter Schöppler spielt, wie er bekennt, mit den Gedanken an eine weitere Tour nach San Carlu. Auf einem anderen Weg: Südfrankreich soll auch sehr schön sein.