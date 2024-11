Auf dem Europaplatz: Mit dem Schülerweihnachtsmarkt startet Nagold in den Advent

Seit vielen Jahren ist der Nagold Schülerweihnachtsmarkt am Samstag vor dem 1. Advent der Auftakt in den Advent. Zum zweiten Mal ist der Markt auf dem Europaplatz untergebracht.

Der Gesamtelternbeirat (GEB) aller Nagolder Schulen organisiert mit Unterstützung der Stadt Nagold, schon seit vielen Jahren den Schülerweihnachtsmarkt der Nagolder Schulen. „Für die Schüler ist es immer ein schönes Ereignis, gemeinsam mit Klassenkameraden, die Vorbereitungen für diesen Tag zu treffen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Vorfeld wird in kleinen Gruppen oder auch im Klassenverband gebastelt, gebacken, geprobt und vorbereitet. Die Eltern packen tatkräftig an, und so kann am Samstag, 30. November von 8.30 bis 14 Uhr auf dem Europaplatz vor der Stadthalle, ein bunter Weihnachtsmarkt mit zwölf Marktständen und musikalischen Darbietungen geboten werden.

Kulinarisch verwöhnen lassen

Das weihnachtliche Angebot ist sehr vielfältig. Es gibt beispielsweise selbst gemachte Plätzchen, Marmelade, Holzofenbrot, aber natürlich auch Adventsgestecke, gebastelte Holzartikel, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Teelichter, Weihnachtskarten und Sterne in jeglicher Form. „Die Schüler haben sich viel einfallen lassen“, freuen sich die Organisatoren.

Selbstverständlich sei auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt und so könne man an diesem Samstag getrost die Küche kalt lassen und sich auf dem Schülerweihnachtsmarkt von den Schülern kulinarisch verwöhnen lassen.Die Auswahl ist groß und reicht von verschiedenen leckerem Hotdog, gegrillten Würsten zu Waffeln, Curry Wurst und Crêpes. Dem Wetter angemessen gibt es natürlich auch Weihnachtspunsch. Musikalische Beiträge werden noch zusätzlich für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Schüler bessern die Klassenkasse auf

Alle Schüler möchten mit dem erwirtschafteten Geld die Klassenkassen aufbessern und die Klassengemeinschaft stärken. „Der positive Effekt, dass man sich durch die Vorbereitungen auch außerhalb der Schule besser kennenlernt und näher zusammenrückt, ist besonders schön“, teilt der GEB mit. Die Schüler jedenfalls freuen sich auf viele Besucher ihres Weihnachtsmarktes.