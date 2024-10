Am Mittwochabend hat der VfB Stuttgart mit seinen Fans im Grandls-Festzelt auf dem Cannstatter Wasen ein fröhliches Fest gefeiert. Dass die 14 Nationalspieler am Abend fehlten, tat der Stimmung im Zelt keinen Abbruch.

Während Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Dietmar Allgaier gegen 18.45 Uhr die Bühne betraten, machten es sich Mannschaften – auch das Frauenteam war vor Ort – in der Loge gemütlich und beobachteten aus der Ferne, wie sich ihr Präsident beim Fassanstich schlug. „So lala“, könnte man sagen. Zehn Schläge benötigte Allgaier bis das Bier schließlich aus dem Fass floss – acht mehr als sein Politik-Kollege Oberbürgermeister Frank Nopper am Eröffnungstag.

Lesen Sie auch

Anschließend gab es für die anwesenden Zeltbesucher Freibier. Gegen 20 Uhr betrat – angeführt von Trainer Sebastian Hoeneß – die Mannschaft unter tosendem Applaus und lautem Gesang („Nach all der Schei..“) die Bühne.

Präsident Allgaier benötigte zehn Schläge. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Bis spät in den Abend feierten die Fans des VfB im Grandls-Festzelt. Die Spieler verabschiedeten sich früher – immerhin steht für sie in der Länderspielpause am Donnerstag im Robert-Schlienz-Stadion ein Testspiel gegen den Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball an (Anpfiff 14 Uhr).