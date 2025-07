Beste Unterhaltung, mitreißende Musik, leckeres Streetfood - und das bei freiem Eintritt: In Hochdorf bei Nagold steigt am 9. und 10. August das Hopfenfest.

Von wegen, im Sommer ist in der Region nichts los. Die Hochdorfer Kronenbrauerei setzt schon seit Jahren mitten in den Ferien auf ein echtes Groß-Event: das Hopfenfest.

Am 9. und 10. August steht die Riesen-Sause auf dem Brauerei-Hof in Nagolds größtem Teilort Hochdorf an. Und eines ist schon jetzt so gut wie sicher: Die Massen werden wieder strömen.

Das liegt an der erfolgreichen Hochdorfer Mischung - die sich von rockig bis zünftig erstreckt, und dabei alle Generationen bedienen will.

Pop- und Rockparty am Samstagabend

Streng genommen geht es ja eigentlich schon am Freitag, 8. August mit einer geschlossenen Gesellschaft los. Ab 18.30 Uhr steigt dann auf dem Festgelände das Bierclubtreffen – eine interne Veranstaltung für alle Mitglieder des „Fanclubs“ der Hochdorfer Kronenbrauerei.

Unsere Empfehlung für Sie Sommerliche Partystimmung Das war beim Hopfenfest in Hochdorf geboten Drei Tage lang wurde in Hochdorf das traditionelle Hopfenfest gefeiert – und das bei bestem Sommerwetter erneut als Open-Air-Variante.

Wirklich alle eingeladen sind dann am Samstag, 9. August, zur Pop- und Rock-Partynacht. Um 15 Uhr beginnt das Kinderprogramm, und auch die Streetfood- und Getränkestände sind geöffnet. Gegen 18 Uhr greift Band Nummer eins zu den Instrumenten. „4 more friends“ bieten „Coverrock and Ballads“. Und als ob das noch nicht genug wäre, werden gegen 21.30 Uhr auch noch die Mitglieder der Band „She‘s the Boss“ die Bühne übernehmen. Die Musiker stehen für mitreißenden Coverrock internationaler Rockgrößen.

Großes Kinderprogramm

Sonntag ist Familientag. Und der beginnt am 10. August mit einem ökumenischen Gottesdienst (ab 10.30 Uhr). Danach wird’s zünftig: Um 11.45 Uhr ist Fassanstich – mit dabei, die Hochdorfer Hopfenkönigin Anna. Danach bis etwa 18 Uhr sorgen Musikkapellen aus der Region für die musikalische Unterhaltung.

Für die kleinen Besucher bietet der Veranstalter wieder ein großes Kinderprogramm, unter anderem mit Kinderbungee, Hüpfburg, Kinderschminken und einem Karussell.

Das beste sei noch zum Schluss erwähnt: Der Eintritt zu beiden Festtagen ist frei. Außerdem ist das Gelände zum Teil überdacht.