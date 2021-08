Mania Pictures Mit der "Mordkomission Calw" beim Nachtdreh

Mania Pictures zurück an ihren Wurzeln / Nächtlicher Dreh in Calw-Speßhardt sorgt für ungewöhnliche „Zaungäste“ „Der Puls ist seit zwei, drei Tagen schon ziemlich hoch!“ Sagt Armin Schnürle, aka „Steven Spielberg“ - zumindest wenn es nach seiner aktuellen Email-Adresse geht. Schnürle-Spielberg und seine Mania Pictures drehen wieder. Großes Kino! Was genau? „Das ist kompliziert...“