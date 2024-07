Einmal auf dem Chefsessel sitzen: Nach dem Besuch des Bürgermeisters Philipp Hahn am Vortag war am Mittwoch, 31. Juli, der Ratzgiwatz-Gemeinderat unter Führung von Bürgermeisterin Lotta Boll zu Gast im Rathaus.

Beim Empfang im Ratssaal erläutert Philipp Hahn das Prozedere am Ratstisch. 37 Stadträte hat das vergangene Woche neu formierte Gremium, hinzu kommt der Bürgermeister als stimmberechtigter Vorsitzender. Kommunalpolitische Arbeit werde gern als das „Bohren dicker Bretter” bezeichnet, was, so Hahn, das Geschehen am Ratstisch gut charakterisiere.

Anschließend erzählten die Ratzgiwatzler vom Alltag der Kinderferienspiele. Für die Mitarbeit bei den Projekten gibt es 17 Hechel pro Stunde, fünf davon müssen wieder als Steuer abgeführt werden. Das Problem: Viele Angebote sind voll, da gilt es geduldig zu sein. Oder eben einen Beschluss zu fassen. Per Eilentscheidung wurde so vom Ratzgiwatz-Rat ein Besuch der Feuerwehr am Mittwochnachmittag vereinbart. Außerdem wurde ein Wettbewerb ausgelobt: Wer macht das schönste Bügelperlenbild und das schönste Freundschaftsarmbändchen? Ein kleiner Rundgang führte abschließend durchs Rathaus. Besichtigt wurde das Trauzimmer und das Büro des Bürgermeisters.

Lotto Boll darf auf dem Bürgermeistersessel sitzen

Dort konnte Lotta Boll schon einmal erfahren, wie sich ein Bürgermeistersessel anfühlt, inklusive silberner Amtskette, die extra aus der Vitrine geholt worden war.