Auf dem alten Gelände des SC Orschweier: Die Trendsportart Padel-Tennis kommt nach Mahlberg

1 So sieht ein typischer Padelplatz aus. Foto: Malopez 21

Die alten Tennisplätze beim SC Orschweier sind Geschichte. Ein junges Team baut dort eine kommerzielle Anlage für Padel-Tennis. Mitinitiator Steffen Rothman erklärt das Geschäftsmodell – und was es so besonders macht.









Es herrscht Betrieb neben dem Fußballfeld des SC Orschweier. Ein vierköpfiges Team hat sich zusammengetan, um dort, wo früher ein Tennisplatz war, einen Padelplatz zu bauen. Die Sportart Padel kennt in Spanien und Südamerika fast jeder. Die mit Wänden umbauten Spielfelder wirken wie zu klein geratene Tennisfelder und sind dort allgegenwärtig. Zwei gegen zwei wird mit mit kurzen Schlägern ohne Bespannung der Ball über das Netz gespielt. Die „Bande“ des Umbaus wird dabei in das schnelle Spiel mit einbezogen. In Deutschland ist die Ballsportart hingegen noch eine Nische. Das will eine Gruppe Fußballer vom SC Orschweier in unserer Region ändern.