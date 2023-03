1 Martin Stolz (vorne rechts) verabschiedete Foto: Wendling

Die Feuerwehrabteilung Lahr blickte in ihrer Versammlung auf die vergangenen Corona-Jahre zurück. So habe die Kameradschaft unter den Beschränkungen gelitten. Doch auch Schönes gab es zu Berichten: Beispielsweise das 175-jährige Bestehen der Feuerwehr, das bei vielen immer noch „für Gänsehaut sorgt“.









Elizabeth Marple verlas den Bericht des stellvertretenden Abteilungsleiters Erol Tural, da dieser krankheitsbedingt abwesend war. In seinem Bericht ging Tural auf die Pandemie ein und wie die Kameradschaft darunter gelitten habe. Dadurch wurden „Gräben aufgerissen“. Nun gelte es, diese Gräben wieder zu schließen und „das gewohnte Leben weiterzuführen.“

Doch auch Positives kam in Turals Bericht zur Sprache: „2022 war das Jahr der Feuerwehr Lahr. Das 175-jährige Jubiläum wurde begangen. Zwischen zahlreichen Einsätzen jagte eine Veranstaltung die andere. Ein Jubiläumsjahr, das seinesgleichen sucht.“ Für ihn sei der „Große Zapfenstreich“ immer noch mit Gänsehaut verbunden. „Ich bin stolz, dass ich das miterleben durfte“, schrieb er weiter.

Im Jahr 2021 insgesamt 19 Einsatzkräfte ausgebildet

Tural betonte, dass das Jahr 2022 für ihn persönlich eine Premiere gewesen war. Durch die gewünschte Beurlaubung von Martin Stolz, sei er umfangreich gefordert worden. Zwar konnte er nicht immer seinen Wünschen gerecht werden, doch „Lernen benötigt Zeit. Zeit, die im Jubiläumsjahr Mangelware war – doch mit Hilfe des Ausschusses war es möglich, das Schiff über Wasser zu halten.“

Elizabeth Marple verlas den Kassenbericht für die vergangen drei Jahre und stellte ausgeglichene Finanzen fest. Ihr wurde eine „hervorragende Kassenführung“ durch die Kassenprüfer ausgesprochen und in der anschließenden Abstimmung wurde eine einstimmige Entlastung bestätigt.

Im Bericht der Zugführer wurde festgehalten, dass aufgrund der Pandemie neue Einheiten gebildet wurden und damit auch den gesetzlichen Vorgaben nachgekommen werden konnte. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 19 Einsatzkräfte ausgebildet und die Übungsarbeit habe man in einem breiteren Spektrum umsetzen können. „Spektakulär war der Verkehrsunfall am Hirschplatz, wo ein Pkw an einem Samstagnachmittag in einen Verkaufsraum durch die große Scheibe fuhr“, erinnerten sich die Zugführer. Auch viele kleine Brände wurde gelöscht.

„2022 war das Jahr der Autobahn“, 15 Einsätze wurden dort geleistet. Zudem wurden ein Gebäudebrand in Langenwinkel sowie viele Wald- und Flächenbrände aufgrund der großen Trockenheit gelöscht. Außergewöhnlich sei auch die Sprengung des Geldautomaten in Mietersheim, sowie der überschlagene Ferrari auf dem Flugplatzgelände gewesen.

Solidarität innerhalb der Abteilung gelobt

Feuerwehrkommandant Thomas Happersberger stimmte dem Bericht von Erol Tural zu. Auch er lobte das Jubiläumsjahr zum 175-jährigen Bestehen. „Ich möchte nicht nur das Jubiläumsjahr beleuchten, sondern auch die vergangenen drei Jahre“. Er lobte den Einsatz seiner Kameraden. Die besonderen Anforderungen während der Corona-Zeit habe man „bewundernswert gemeistert“. Zu rund 800 Einsätzen habe die Feuerwehr Lahr im vergangenen Jahr ausrücken müssen.

„Es wurde ein knallhartes, durchstrukturiertes Konzept gefahren. Das waren Entscheidungen, die waren wichtig und die werden wir auch beibehalten.“

Happersberger sprach von einer großen Solidarität innerhalb der Feuerwehr, auf die er stolz sei. „Ich bin davon überzeugt, dass wir auch dieses Jahr den einen oder anderen guten Eindruck hinterlassen werden, wenn wir beim Landesfeuerwehrtag in Kehl auftreten werden“.

Der eigentliche Verlauf der Tagesordnung wurde aufgrund unzureichender Beschlussfähigkeit vertagt.

Wahlen müssen verschoben werden

„Es wird einen neuen Termin für die Wahlen geben, da während der Abteilungsversammlung noch eine Übung stattfindet, fehlen uns Kameraden für die Abstimmung“, erklärt Happersberger. Dennoch sei bereits klar, dass nicht mehr alle bisherigen Mitglieder sich wieder aufstellen lassen. So auch Heike Wieseke, „die Mutter der Kompanie“, so der Feuerwehrkommandant. Man werde ihre Art der Ruhe vermissen.

Neben den zahlreichen Kameraden waren auch Vertreter des Lahrer Gemeinderates und des Fördervereins Feuerwehr Lahr bei der Abteilungsversammlung in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Lahr anwesend.