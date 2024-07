Auf Betrugsmasche hereingefallen: Falscher Polizeibeamter schlägt in Waldachtal zu

1 Die Kripo ermittelt. (Symbolfoto) Foto: © Karl-Heinz H – stock.adobe.com

Eine Frau aus dem Raum Waldachtal ist am Donnerstag einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein "falscher Polizeibeamter" hatte die Frau am Mittwochvormittag gegen 20 Uhr angerufen. Der Betrüger erzählte ihr die Lügengeschichte von einer Vielzahl von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Um den vermeintlichen Einbrecher festnehmen zu können, wurde die Frau gebeten, all ihre Wert- und Bargeldbestände in einen Blumentopf neben ihrer Haustüre zu legen. Dieser würde laut Fake-Polizei rund um die Uhr von Beamten beobachtet werden und so könnte man den Einbrecher schnappen.