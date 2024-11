Auf Baustelle in Freiburg

Ein Unbekannter soll Mitarbeiter der Verkehrsmeisterei geschlagen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Ein Mitarbeiter der Verkehrsmeisterei wurde am Sonntagabend, 24. November, nach einem Streit mit einem bislang Unbekannten in der Bertoldstraße in Freiburg leicht verletzt.