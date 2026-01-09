Auf B462 bei Rottweil: Riesenärger über neue Ampeln an der A81 – das steckt dahinter

Die B462 und der Anschluss der A81 in Rottweil sind nach langer Sperrung wieder frei – doch jetzt treibt die Ampelanlage viele Autofahrer in den Wahnsinn. Wir gehen der Sache nach.
Die Freude war bei vielen Verkehrsteilnehmern groß, als die B462 zwischen Dunningen und Rottweil und damit auch der A81-Anschluss ziemlich pünktlich wieder frei gegeben wurden. Am 6. Oktober war die wichtige Verkehrsader gesperrt worden, am Abend des 17. Dezember herrschte dann wieder freie Fahrt. Doch schnell kam der Dämpfer. Was ist nur mit den Ampeln los?