Auf B462 bei Dunningen: Tödlicher Unfall – Angehörige klagen für Leistungen

Ärger in Rottweil Altkleidersammlung gerät außer Kontrolle

Was ist denn bloß los? Chaotische Zustände an Altkleider-Containern wohin man blickt. Wenn es so weiter geht, ist es mit dieser Art von Sammelstellen womöglich bald ganz vorbei. Wir haben die Hintergründe.