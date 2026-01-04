Auf B 28 bei Sand: Auto rutscht bei Eisglätte auf Gegenfahrbahn – Mädchen schwer verletzt
Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, der Schaden beträgt 50 000 Euro. Foto: Einsatz-Report 24

Infolge von Eisglätte kam es am Freitagabend auf der B 28 bei Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzte.

Der 41-jährige Fahrer eines Dacia befuhr am Freitagabend gegen 21.10 Uhr die B 28 in Fahrtrichtung Kehl. Er verließ die B 28 bei Sand und kam am Ende der Rechtskurve aufgrund von Eisglätte auf die Gegenfahrbahn, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei kam es zu einer nahezu frontalen Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, welcher auf der B 33 aus Griesheim kommend in Fahrtrichtung B 28 Kehl unterwegs war.

 

Im Fahrzeug des Verursachers verletzten sich drei Insassen leicht, ein 15-jähriges Mädchen schwer. Auch im VW Tiguan klagten alle drei Insassen über leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war aufgrund der Anzahl an Verletzten mit starken Kräften vor Ort. Die verletzten Personen kamen ins Klinikum Offenburg zur Untersuchung. Ein bei dem Unfall entlaufener Hund wurde bei einem Folgeeinsatz durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl wieder eingefangen.

