Auf B 28 bei Sand: Auto rutscht bei Eisglätte auf Gegenfahrbahn – Mädchen schwer verletzt

1 Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, der Schaden beträgt 50 000 Euro. Foto: Einsatz-Report 24 Infolge von Eisglätte kam es am Freitagabend auf der B 28 bei Sand zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzte.







Der 41-jährige Fahrer eines Dacia befuhr am Freitagabend gegen 21.10 Uhr die B 28 in Fahrtrichtung Kehl. Er verließ die B 28 bei Sand und kam am Ende der Rechtskurve aufgrund von Eisglätte auf die Gegenfahrbahn, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei kam es zu einer nahezu frontalen Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, welcher auf der B 33 aus Griesheim kommend in Fahrtrichtung B 28 Kehl unterwegs war.