Auf B 27 bei Hechingen: Unfall beim Überholen fordert vier Verletzte

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 42-Jähriger gegen 14.20 Uhr mit seinem VW-Crafter auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Brielhof schloss er auf mehrere Fahrzeuge auf, die sich hinter einem langsamer fahrenden Auto mit Anhänger befanden. Nachdem die vor ihm fahrenden Autos bereits zum Überholen angesetzt hatten, entschloss er sich ebenfalls das Auto mit Anhänger zu überholen und scherte auf den linken Fahrstreifen aus. Vermutlich übersah er dabei einen sich auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Volvo eines 28-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde der Volvo nach links in die Leitplanke abgewiesen und kam nach rund 50 Metern zum Stehen, so die Polizei. Der VW-Fahrer sowie dessen Mitfahrer im Alter von 46 und 39

Jahre wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Volvo-Fahrer sowie dessen 23-jährige Beifahrerin zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch

Polizei bittet um Hinweise

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Volvo musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle über den

Verzögerungsstreifen vorbeigeleitet werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen, unter 07471/98800, in Verbindung zu setzen.