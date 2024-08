Auf Augenhöhe mit den Erstligisten: Der HBW mischt bestens mit

1 Sascha Pfattheicher schließt einen Balinger Konter gegen seinen Ex-Club TVB Stuttgart erfolgreich ab. Foto: /Eibner-Pressefoto/Erwin Wasserbauer

Der Handball-Zweitligist Balingen-Weilstetten belegt beim stark besetzten Vorbereitungsturnier um den S-Cup in Altensteig den dritten Platz. Den Sieg sichert sich Altmeister Frisch Auf Göppingen.









Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat sich beim Vorbereitungsturnier um den S-Cup in Altensteig bestens präsentiert und in einem Feld mit zahlreichen renommierten Mannschaften den dritten Platz belegt. Nachdem das Team von Trainer Matti Flohr seine Auftaktpartie am Freitag gegen den Schweizer Erstligisten TSV St. Otmar St. Gallen mit 40:28 bezwungen hatte, setzte es am Samstag gegen den späteren Turniersieger Frisch Auf Göppingen eine 30:32-Niederlage. Im Spiel um Platz drei behielt der Erstliga-Absteiger gegen den ehemaligen Liga-Konkurrenten TVB Stuttgart dann am Sonntag mit 27:24 die Oberhand.