1 Fotos von Anwohnern zeigen, dass die Katzen am Haus häufig missgebildete oder fehlende Augen haben, wie es bei der Katze hinten rechts der Fall ist. Foto: privat

In Kippenheimweiler sind Bürger besorgt über eine Katzenpopulation in der Wylerter Hauptstraße. Ihr Vorwurf: Obwohl die Tiere in einem schlechten Gesundheitszustand sind, wird ihnen zu wenig geholfen.









Die Katze ist eines der beliebtesten Haustiere in Deutschland. Doch was passiert, wenn es zu viele von den Samtpfoten an einem Ort gibt und sie sich unkontrolliert vermehren? Dieses Problem besteht offenbar auf einem Anwesen in der Wylerter Hauptstraße. Laut den Hinweisen einer LZ-Leserin werden dort Katzen in großer Zahl gehalten und gefüttert, von denen viele in einem sehr schlechten Gesundheitszustand seien.