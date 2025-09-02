Auf A 81 bei Horb: Druckverlust am Reifen führt zu Unfall auf Autobahn

Bei einem Unfall am Montagabend auf der A 81 auf Höhe von Horb am Neckar ist ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden.
Über 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der A 81 bei Horb am Neckar ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Singen unterwegs, als das Reifendruckkontrollsystem seines Fahrzeugs plötzlich einen Druckverlust anzeigte. Kurz darauf verlor der Mann vorübergehend die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke.