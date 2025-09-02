Auf A 81 bei Horb: Druckverlust am Reifen führt zu Unfall auf Autobahn
Der Autofahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke der A 81. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Bei einem Unfall am Montagabend auf der A 81 auf Höhe von Horb am Neckar ist ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden.

Über 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der A 81 bei Horb am Neckar ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Singen unterwegs, als das Reifendruckkontrollsystem seines Fahrzeugs plötzlich einen Druckverlust anzeigte. Kurz darauf verlor der Mann vorübergehend die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

 

Anschließend gelang es ihm, den Mercedes nach rechts auf den Seitenstreifen zu lenken. Dort blieb das Fahrzeug fahruntüchtig stehen, so die Polizei.

 