Auf A 81 bei Horb: Druckverlust am Reifen führt zu Unfall auf Autobahn

1 Der Autofahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke der A 81. (Symbolfoto) Foto: Rehder Bei einem Unfall am Montagabend auf der A 81 auf Höhe von Horb am Neckar ist ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstanden.







Über 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der A 81 bei Horb am Neckar ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Singen unterwegs, als das Reifendruckkontrollsystem seines Fahrzeugs plötzlich einen Druckverlust anzeigte. Kurz darauf verlor der Mann vorübergehend die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke.