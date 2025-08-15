Auch Wolf Thema: CDU-Abgeordneter besucht Kreisbauern auf der Gartenschau im „Tal X“

Der CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Mack hat bei seinem Besuch auf der Gartenschau die Innovationskraft der Landwirte gewürdigt.
Für den Auftritt auf der gemeinsamen Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn im „Tal X“ haben die Landwirte des Kreisbauernverbands Nordschwarzwald-Gäu-Enz zusammen mit dem Verein Baiersbronner Landwirtschaft einiges auf die Beine gestellt: Innerhalb eines Tages haben sie eine Hütte errichtet und mit informativen Ausstellungstafeln ausgestattet, heißt es in eine Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Mack.