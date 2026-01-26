Auch Wild Wings ächzen: Wer ist schuld am Eis-Desaster in der Schwenninger Helios-Arena?

3,4 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Helios-Arena – offenbar, weil sonst der Spielbetrieb gefährdet ist. Möglicherweise haben Fehlentscheidungen die Schäden beschleunigt.
Innerhalb eines Monats bringt die Kunsteisbahn GmbH (KEB) eine 3,4 Millionen Euro teure Maßnahme für die Helios-Arena auf den Weg, für die die Stadt bürgt. Wird die Brisanz und Notwendigkeit des Projekts von den Verantwortlichen heruntergespielt? Einiges deutet darauf hin, dass Fehlentscheidungen den Schadensverlauf der alten Betonpiste beschleunigt haben.