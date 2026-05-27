Auch wegen Europa-League-Finale: Deutlich weniger Besucher auf der Freiburger Frühjahrsmess

127.000 Menschen kamen vom 14. bis 25. Mai zur Freiburger Frühjahrsmess'. Das ist deutlich weniger als erwartet. Ein Grund dafür dürfte das Finale des SC Freiburg gewesen sein.

Die nackten Zahlen sprechen Bände: 127.000 Menschen kamen auf die am Montag mit einem großen Feuerwerk zu Ende gegangenen Frühjahrsmess' auf dem Freiburger Messegelände. „Deutlich weniger als im Vorjahr und als erwartet“, schreibt die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) in ihrer Bilanz. Zum Vergleich: Die Frühjahrsmess' 2025 besuchten 181.000 Menschen und damit 54.000 mehr als in diesem Jahr.

In ihrer Pressemitteilung zum Ende der Mess' liefert die FWTM auch gleich die möglichen Ursachen für den deutlichen Rückgang der Besucher mit. Es habe „außergewöhnliche Rahmenbedingungen über die gesamte Laufzeit“ gegeben.

Zu Beginn der Kirmes war das Wetter alles andere als einladend – Regen und kalte Temperaturen inklusive. „Zum Ende der Mess’ führten schließlich mehrere Tage mit sehr hohen Temperaturen dazu, dass die Besucherfrequenz erneut spürbar beeinflusst wurde“, so die FWTM.

Mehr als 25.000 Menschen in den Freibädern

Das heiße Pfingstwochenende verbrachten wohl viele lieber an einem Badesee oder im Schwimmbad. Die Zahlen der Regio Bäder GmbH stützen diese These. „Mehr als 25.500 Gäste nutzten das erste richtig heiße Wochenende des Jahres zur Abkühlung in den drei Freibädern und im Kombibad Westbad“, heißt es in einer Mitteilung des Badbetreibers.

Gleich zwei Konkurrenzveranstaltungen rund um das Europa-League-Finale

Zudem hatte die Frühjahrsmess' in der vergangenen Woche an gleich zwei Tagen mit großen Konkurrenzveranstaltungen auf dem Messegelände zu kämpfen: Am Mittwochabend stand der SC Freiburg in Istanbul im Europa-League-Finale. „Viele Menschen verfolgten das Spiel vor Bildschirmen zu Hause, in der Gastronomie oder beim Public Viewing auf dem Messeparkplatz“, so die FWTM. Alleine zum Public Viewing kamen 15.000 Menschen, am Abend waren die Freiburger Straßen wie leer gefegt.

Frühjahrsmess’ bleibt im Veranstaltungskalender

Einen Tag nach dem Finale war das Messegelände zudem Schauplatz des städtischen Empfangs für die Mannschaft des SC Freiburg – erneut kamen mehr als 5.000 Fußballfans. Beide Veranstaltungen „machten den Messplatz zu einem wichtigen Treffpunkt der Stadtgesellschaft“, so die FWTM. Der Frühjahrsmess' dürfte das Europa-League-Endspiel jedoch nur bedingt geholfen haben.

Das sagt die FWTM-Chefin

Immerhin: „Zum traditionellen Abschlussfeuerwerk am Montagabend war der Besucherandrang groß. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern sowie bei den Schaustellerinnen und Schaustellern war entsprechend positiv“, so die FWTM.

„Die Besucherzahl ist in diesem Jahr deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Gleichzeitig bleibt die Frühjahrsmess’ ein etablierter und verlässlicher Bestandteil des Freiburger Veranstaltungskalenders“, bilanziert FWTM-Geschäftsführerin Katharina Schirmbeck.