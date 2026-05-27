Auch wegen Europa-League-Finale: Deutlich weniger Besucher auf der Freiburger Frühjahrsmess

127.000 Menschen kamen vom 14. bis 25. Mai zur Freiburger Frühjahrsmess'. Das ist deutlich weniger als erwartet. Ein Grund dafür dürfte das Finale des SC Freiburg gewesen sein.
Die nackten Zahlen sprechen Bände: 127.000 Menschen kamen auf die am Montag mit einem großen Feuerwerk zu Ende gegangenen Frühjahrsmess' auf dem Freiburger Messegelände. „Deutlich weniger als im Vorjahr und als erwartet“, schreibt die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM) in ihrer Bilanz. Zum Vergleich: Die Frühjahrsmess' 2025 besuchten 181.000 Menschen und damit 54.000 mehr als in diesem Jahr.