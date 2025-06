Auch Waffen sichergestellt: Razzien gegen Neonazi-Vereinigung in der Ortenau

1 Die Polizei durchsuchte 18 Objekte in mehreren Landkreisen. Foto: David Inderlied/dpa Einsatzkräfte haben am Mittwochmorgen Wohnungen von Mitgliedern der Neonazi-Vereinigung „Brothers of Honour“ durchsucht. Drei Beschuldigten sind aus der Ortenau.







Die Einsatzkräfte, unter ihnen auch Spezialkräfte, rückten in den frühen Morgenstunden in fünf Landkreisen an. Neben der Ortenau wurden auch im Landkreisen Karlsruhe, Sigmaringen und Waldshut sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis Razzien durchgeführt. Die Ermittlungen richten sich laut der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts gegen Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung „Brothers of Honour - Chapter Süddeutschland“.