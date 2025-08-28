Caspar Jander gilt beim 1. FC Nürnberg schon länger als Wechselkandidat - nun bahnt sich ein Transfer nach England an. Auch der VfB Stuttgart war an Jander interessiert.
Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg gibt sein Mittelfeldtalent Caspar Jander wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode offenbar doch noch ab. Laut „Sky“ und „Bild“ steht der deutsche U21-Nationalspieler unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton. Demnach soll der 22-Jährige noch heute den obligatorischen Medizincheck absolvieren.