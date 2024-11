1 Die Weihnachtsevents am Bistro Wolkenkratzer wird es auch dieses Jahr geben. Foto: Baublies/Archivbild

Die traditionellen Treffs zu Weihnachten und Silvester in der Lahrer Kult-Kneipe Wolkenkratzer werden auch unter den neuen Betreibern fortgeführt.









Am 23. Dezember, zum „Warmup“ für Weihnachten sowie an Heilig Abend und an Silvester erwarten die Besucher von 10.30 bis 16 Uhr laute Musik, köstliche Speisen und Getränke in familiärer Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung.