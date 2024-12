Auch Steckenpferde gab es zu kaufen: Mahlberger Weihnachtsmarkt erfreut sich großer Beliebtheit

6 Beim Mahlberger Weihnachtsmarkt herrschte unter den vielen Besuchern gute Stimmung. Foto: Sandra Decoux

Rund 25 Markt-, Glühwein- und Essensstände luden am Montag beim Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern zum Einkaufen, Bummeln und Genießen ein. Das Angebot wurde rege genutzt.









Nach dem Weihnachtstreff am Sonntag fand am Montag in Mahlberg der eigentliche Weihnachtsmarkt statt. Auch wenn die Lücken zwischen den Ständen in der Stauferstraße teilweise recht groß waren, tat es der guten Stimmung keinen Abbruch. Zahlreiche Besucher nutzten am Montagabend das Angebot der Stadt Mahlberg und schlenderten von Stand zu Stand oder trafen sich mit Freunden und Bekannten auf dem Rathausplatz auf einen Glühwein. Viele Vereine und Institutionen, aber auch Privatpersonen haben mit Bratwurst, Crêpes, Gyros oder Waffeln und Striewili für ein reichhaltiges Essensangebot gesorgt.