Auch St. Georgen involviert: Eine Tourismusregion geht ihre Zukunft an
1
Jede Menge Ideen sind im Zuge des Zukunftsprozesses gefragt. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

„Wie können wir gemeinsam Zukunft gestalten?“ Diese Frage stellt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Aktuell sind die Verantwortlichen auf „Großer Reise“ – auch in St. Georgen.

Wie soll sich der Hochschwarzwald als Region weiter entwickeln? Welche Rolle nimmt St. Georgen dabei ein? Diese und weitere Fragen stellt sich derzeit die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Im Rahmen eines Zukunftsprozesses, gefördert durch Mittel aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union, nimmt sie die Region unter die Lupe – und damit auch die Bergstadt.

 

Es gehe darum, erklärte Patrick Schreib, Geschäftsführer der HTG, bereits vor einigen Monaten in der November-Sitzung des Gemeinderats, „das Profil jedes Ortes im Hochschwarzwald herauszuarbeiten und viele für die weitere Entwicklung zu definieren“. Spätestens im Frühjahr, hieß es in der Sitzung, werde man dabei auch St. Georgen in den Blick nehmen.

Ende 2025, als Schreib im St. Georgener Gemeinderat zu Gast war, um über aktuelle Entwicklungen in der HTG zu berichten, stand dieser „Zukunftsprozess Hochschwarzwald“, wie die HTG ihr Projekt getauft hat, noch relativ am Anfang. Ende November fand die erste digitale Auftaktveranstaltung mit Vertretern aller 21 Mitgliedskommunen der HTG statt.

Das ausgegebene Ziel: der Erhalt beziehungsweise die Gestaltung eines zukunftsfähigen Hochschwarzwalds, sodass die Region langfristig als Reiseziel attraktiv und gleichzeitig lebenswert für die Menschen vor Ort ist. Dazu gesucht: „Vorschläge für eine Verbesserung der Lebensqualität vor Ort sowie für einen ganzjährigen, sanften Tourismus“, wie es in einer HTG-Mitteilung heißt.

Unsere Empfehlung für Sie

Kostenloser Eintritt: Nur für Einheimische: Was die Wäldercard der HTG bietet

Kostenloser Eintritt Nur für Einheimische: Was die Wäldercard der HTG bietet

Seit Anfang des Jahres gibt es die Wäldercard der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), mit der Einheimische touristische Attraktionen der Region nutzen können. Doch was bietet die Karte – vor allem für jene, die am Rand des HTG-Gebiets wohnen?

Zwei Vorschläge aus St. Georgen

Mittlerweile ist einiges passiert: zwei digitale Veranstaltungen mit Vertretern der HTG-Mitgliedskommunen und der Agentur Nonconform, die das Projekt begleitet, sowie eine digitale Bürgerbeteiligung, bei der Ideen eingereicht werden konnten. Auch St. Georgener beteiligten sich daran mit ihren Wünschen und Anregungen, wie ein Blick auf die digitale Ideenkarte der HTG zeigt. Konkret finden sich da zwei Vorschläge für thematische Wanderrouten: ein Themen- und Rätselwanderweg mit einer Geschichte und verschiedenen Stationen mit Aktivitäten sowie ein Themenweg zur Phonoindustrie.

Unsere Empfehlung für Sie

Klimawandel zwingt zu neuen Wegen: Wie sich der Tourismus wandelt – auch rund um St. Georgen

Klimawandel zwingt zu neuen Wegen Wie sich der Tourismus wandelt – auch rund um St. Georgen

Auf zwei Rädern durch Wälder statt auf zwei Brettern den Hang hinab: Der Tourismus im Schwarzwald, und damit auch in St. Georgen, wandelt sich – gezwungenermaßen.

Schon konkrete Ideen

Inwiefern die Ideen Einzug in die Zukunftsstrategie finden und umgesetzt werden, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Die HTG spricht in einer Mitteilung ebenfalls schon einige konkrete Projekte an: Diskutiert wurden demnach bei bisherigen Treffen neue Nutzungen für leerstehende Gebäude, Co-Working-Angebote im ländlichen Raum, innovative Mobilitätslösungen sowie neue Erlebnisangebote in der Natur. Auch erste konkrete Projektideen wie ein „Hochschwarzwälder Uhrentrail“ entlang der Uhrenstraße, der Tradition, Natur und verschiedene touristische Angebote miteinander verbinden könnte, gingen aus den Terminen hervor.

Unsere Empfehlung für Sie

Hotel Federwerk in St. Georgen: Was sich mit der Black Forest Hospitality als Betreiber ändert

Hotel Federwerk in St. Georgen Was sich mit der Black Forest Hospitality als Betreiber ändert

Der Juni brachte im Hotel Federwerk Veränderungen – das Unternehmen Black Forest Hospitality (BFH) übernahm das Management. Was sich seitdem verändert hat und was noch geplant ist.

Zu Gast in 21 Mitgliedskommunen

Und nun? Aktuell befindet sich der Zukunftsprozess mitten in seiner nächsten Phase, welche die Verantwortlichen die „Große Reise“ nennen. Dabei sind noch bis Ende der Woche Vertreter der HTG und der Agentur Nonconform im gesamten Gebiet des Tourismusverbands unterwegs.

Unsere Empfehlung für Sie

Tourist-Infos der HTG: So geht es in St. Georgen, Schonach und Schönwald weiter

Tourist-Infos der HTG So geht es in St. Georgen, Schonach und Schönwald weiter

Es ist schon längere Zeit im Gespräch, nun schafft die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) Tatsachen: Die Tourist-Infos werden umstrukturiert. Was das für St. Georgen, Furtwangen, Schonach und Schönwald bedeutet.

Am Montag besuchte ein Team bereits Schönwald und Furtwangen – Besuche in Schonach und St. Georgen stehen im Lauf der Woche noch an. Bei Workshops in den einzelnen Gemeinden sollen einer HTG-Mitteilung zufolge gemeinsam mit Politik, Verwaltung und engagierten Bürgern konkrete Projektideen für die zukünftige Strategie entwickelt werden. „Ziel ist es, vielfältige Perspektiven einzufangen und miteinander in Austausch zu bringen.“

Unsere Empfehlung für Sie

HTG richtet sich neu aus: Tourismus-Region setzt auf digitale Terminals und Hochschwarzwald-KI

HTG richtet sich neu aus Tourismus-Region setzt auf digitale Terminals und Hochschwarzwald-KI

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH stellt ihre touristische Infrastruktur neu auf und setzt vermehrt auf digitale Angebote – das betrifft auch St. Georgen, Schonach, Schönwald und Furtwangen. Teils ist die Umsetzung abgeschlossen, teils läuft sie noch.

Prozess läuft noch bis Oktober

Nach weiteren Schritten, in denen die Zukunftsstrategie ausgearbeitet und finalisiert werden soll, plant die HTG, den Prozess im Oktober – knapp ein Jahr nach dem Start – abzuschließen. Dann soll die „Zukunftsstrategie Hochschwarzwald“ stehen.

 