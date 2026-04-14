Auch St. Georgen involviert: Eine Tourismusregion geht ihre Zukunft an

„Wie können wir gemeinsam Zukunft gestalten?“ Diese Frage stellt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Aktuell sind die Verantwortlichen auf „Großer Reise“ – auch in St. Georgen.
Wie soll sich der Hochschwarzwald als Region weiter entwickeln? Welche Rolle nimmt St. Georgen dabei ein? Diese und weitere Fragen stellt sich derzeit die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Im Rahmen eines Zukunftsprozesses, gefördert durch Mittel aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union, nimmt sie die Region unter die Lupe – und damit auch die Bergstadt.