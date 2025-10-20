Auch Schwarzwaldmotive ausgestellt: Ausstellung in Schonach würdigt Alfred Feudel

In den Räumen der Klaus-Ringwald-Stiftung wird seit Samstag eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Alfred Feudel gezeigt. Zu sehen sind auch zahlreiche Schwarzwaldmotive.
Sie liegt in Schonach, die Klaus-Ringwald-Stiftung. Allerdings ist sie ganz am Ende des Alfred-Feudel-Wegs zu finden. Und dieser Weg führt in den nächsten Wochen zur Ausstellung von Alfred Feudel. Seit Samstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 4. Januar, kann die Ausstellung jeden Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden – mit Begleitung eines Kuratoriumsmitglieds.