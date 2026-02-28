Auch Schule ist auf der Agenda: Pflege bleibt 2026 in Seelbach ein bestimmendes Thema

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Wir haken bei Bürgermeistern nach. Trotz der Pflegeheim-Rettung verliert Michael Moser Seelbachs Senioren nicht aus den Augen.
Michael Moser verhehlt nicht, dass ihm mehrere Steine vom Herzen gefallen sind, als die Rettung des Pflegeheims St. Hildegard endgültig perfekt war. Zum 1. März übernimmt die Firma Kenk, der Gemeinderat bestätigte am Montag offiziell, dass die Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet (wir berichteten). Damit ist der letzte Verwaltungsakt zu diesem Thema vollendet. „Das macht natürlich Kapazitäten frei. Hauptsächlich im Kopf“, erklärt der Bürgermeister. Doch auch wenn die Übernahme nun in trockenen Tüchern ist, bleibe die Pflege „das allumfassende Thema im Ort“.