Auch rund um Burladingen: Polizei warnt vor Diebstählen aus Autos und Garagen

Wie die Polizei mitteilt, sind derzeit besonders verschiedene Gemeinden rund um Burladingen, das Stadtgebiet Tübingen und die Gemeinden des Steinlachtales von den Diebstählen betroffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei sind die Täter gezielt auf der Suche nach Wertgegenständen, die sich in unverschlossenen Fahrzeugen und Objekten befinden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Eigentümer von Fahrzeugen und auch Garagen, diese immer abzuschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen.