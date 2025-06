Auch Rückspiel gewonnen: Reserve des SC Lahr feiert den Aufstieg in die Landesliga

Relegation zur Landesliga, Rückspiel: FV Ötigheim - SC Lahr II 1:2 (0:1). Mit einem 1:0-Sieg an der Dammenmühle hatte sich das junge Lahrer Perspektivteam bereits eine gute Ausgangslage für den Aufstieg erarbeitet. In Ötigheim, die in der Bezirksliga Baden-Baden die Saison auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben, war der Vorsprung allerdings bei Weitem noch keine Garantie für den Sprung in die Landesliga. Spannung lag in der Luft, doch der SCL war schließlich auch im zweiten Duell siegreich und feierte den Aufstieg ausgelassen.

Seit der Saison 2015/2016 war die Reserve nicht mehr in der siebthöchsten Spielklasse vertreten. Zwischenzeitlich ging es in der Spielzeit 2022/2023 sogar in der Kreisliga A um Punkte. Doch nun ist das Comeback perfekt.

Nachdem die Lahrer in der ersten Halbzeit durch Nic Müller in Führung gegangen waren, keimte nach dem Seitenwechsel bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld wurde in der 69. Minute am zweiten Pfosten wieder in die Mitte gegeben, wo Marcel Wessbecher aus kurzer Distanz nur noch zum Ausgleich einschieben musste.

Gegner in Unterzahl gefährlicher

Ötigheim war damit wieder dran, musste allerdings nach einer Gelb-Roten Karte in der 54. Minute nun in Unterzahl an der Führung arbeiten. „Ab der 60. Minute wurden sie, obwohl sie ein Mann weniger waren, stärker. Einmal hat Ötigheim sogar noch die Latte getroffen“, berichtet SCL-Coach Maurizio Moog im Gespräch mit unserer Redaktion.

Statt einem weiteren Tor für die Hausherren schlugen allerdings die Lahrer in der Nachspielzeit noch einmal zu. Daniel Elenschleger war zum Strafraum aufgerückt und bekam den Ball im Rückraum vor die Füße. Er schloss überlegt flach ins untere linke Eck ab und leitete so die Feierlichkeiten endgültig ein.

Foto: Künstle

Elenschleger traf damit auch in seinem letzten Spiel für die Lahrer. Er wechselt zum SV Oberkirch. Schon im Hinspiel hatte Kapitän Nando Schoner kurz vor seinem Wechsel zum SV Rust noch einmal für sein aktuelles Team getroffen. Im Team der Lahrer U 23 gibt es zur kommenden Saison in der Landesliga einige personellen Veränderungen.

Für Moog geht es nun, ebenso wie für Violand Kerellaj, als Trainer in der Landesliga mit den Jungs nicht weiter. Dino Piraneo übernimmt als Coach. „Da kommt bei mir aber absolut kein Wehmut auf. Ich habe ja eine andere Funktion und hatte auch nicht die Absicht, als Cheftrainer weiterzumachen“, sagt Moog, der als Team-Manager an der Dammenmühle agiert.

Die Aufstiegsparty startete zunächst mit einem Essen und dann ging es für die Kicker bei den Aldner Beach Days in Altenheim weiter. „Einige sind danach sogar noch weitergezogen. Die Jungs haben es ordentlich krachen lassen“, verrät Moog.

SC Lahr II: Bader; Lebfromm, Schoner (61. Reiß), Elenschleger (90.+5 Zähringer), Shevaha (79. Dellner), Eichhorn, Rupps, Stuber (71. Avdimetaj), Müller, Uca (61. Rombach), Makaya.

Tore: 0:1 Müller (42.), 1:1 Wessbecher (69.), 1:2 Elenschleger (90.+4).