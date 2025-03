Steuerfahnder und Zoll in Rottweiler Geschäften – das sind die Hintergründe

1 Zoll und Steuerfahndung sind in großem Stil in Rottweil unterwegs. (Symbolbild) Foto: Otto/Stratenschulte/Montage: Ganter

Große Aufregung in Rottweiler Geschäften und Restaurants: Steuerfahnder und der Zoll waren kurz hintereinander vor Ort. Wir haben die Hintergründe.









Link kopiert



In der Rottweiler Geschäftswelt ist das Erstaunen groß. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass die Steuerfahndung in großem Stil durch die Stadt geht und die Läden sowie Gastronomiebetriebe nacheinander „besucht“. Und bewaffnete Zollbeamte kamen, so wird berichtet, wenig später gleich hinterher.