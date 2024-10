Auch Rathaus und City-Center öffnen Türen: Die Bilder zum Blaulichttag in Schramberg

35 Spektakuläre Szenen spielten sich bei den Stationen der Feuerwehr ab. Foto: Baumgartner

Ein Feuer löschen, Überschläge mit dem Auto simulieren, mit der Drehleiter hoch hinaus fahren – all das und noch vieles konnten die Besucher beim Blaulichttag in Schramberg erleben, bei dem auch Rathaus und City-Center ihre Türen öffneten.









Mit Blasmusik direkt vom Rathausturm eröffnete eine Abordnung der Stadtmusik Schramberg am Samstag den Tag der offenen Tür beim Rathaus und Cityhaus mit Blaulichttag in der Schramberger Innenstadt. Die war für den Straßenverkehr gesperrt. Und das war auch gut so: Denn die abwechslungsreichen Attraktionen, mit denen sich vor allem die Blaulichtfamilie an zahlreichen Stationen zwischen Feuerwehrhaus, Mühlegraben und Fußgängerzone präsentierte, zogen alle Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.