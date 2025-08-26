Auch Obernheimer Kinder dabei: Ferienspiele in Nusplingen – das sind die Bilder

In Nusplingen steigen die Ferienspiele und die Kinder sind bei bestem Wetter mit Eifer dabei. Wir haben die schönsten Eindrücke davon zusammengestellt.
Die Gemeinden Obernheim und Nusplingen pflegen mit den Ferienspielen eine lange Tradition: Es ist das 36. Urlaubspektakel, das die beiden Kommunen gemeinsam ausrichten. Knapp 100 Kinder sind mit von der Partie. Sie flitzen derzeit – weithin erkennbar an ihren limettengrünen T-Shirts – zwischen Schwimmbad, Halle und Schulgelände hin und her. Außer am Donnerstag: Da fährt die muntere Schar in den Vergnügungspark Tripsdrill.