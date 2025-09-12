Auch Notruf betroffen: Stromausfall in Bad Liebenzell und den Stadtteilen

Und plötzlich wird es dunkel: In Bad Liebenzell, Möttlingen und Unterhaugstett fällt am Freitagabend der Strom aus. Am Ende geht es wohl glimpflicher aus als befürchtet.

Die Stadt Bad Liebenzell und die Ortsteile Möttlingen und Unterhaugstett waren am Freitagabend von einem massiven Stromausfall betroffen. Um 21.56 Uhr am Freitagabend meldete das Calwer Landratsamt über die Bürger-Informations-Apps Biwapp und Nina einen „Ausfall der Mittelspannungsversorgung“. Wie es schien, mussten sich die Bürger einige Zeit gedulden. Denn als „voraussichtliche Dauer bis zur Wiederherstellung“ nannte das Amt keine genaue Zeit, die Aussicht klang aber entmutigend: „Mehrere Stunden.“ Am Ende kam es dann aber wohl doch nicht so schlimm. Denn bereits um 22.59 Uhr kam die Entwarnung – der Strom war wieder da.

Wie das Landratsamt weiter mitteilte, war das Handynetz ebenfalls betroffen. Zudem könne es zu weiteren „Beeinträchtigungen durch Einsatz- und Reparaturmaßnahmen kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Notruf kann betroffen sein

Davon betroffen können auch Notrufe sein. „Wenn keine Notrufmeldung möglich ist oder Sie sich nicht selbst helfen können, wenden Sie sich an einen Standort der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder der Polizei“, war weiter zu lesen.

In der Warnmeldung wurden zudem weitere Handlungsempfehlungen gegeben:So sollten sich Betroffene „falls möglich“, in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio informieren. Außerdem riet das Landratsamt, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und das betroffene Gebiet zu meiden. Der Notruf, sowohl Polizei unter 110 als auch Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Nummer 112 sollte nur in Notfällen gewählt werden.

Betroffenen Menschen helfen

Außerdem gab es die Empfehlung, „sich über den Standort der Notfalltreffpunkte und Notfallinformationen zu informieren. Online sind diese auf der Webseite des Landkreises Calw zu finden: https://www.landkreis-Calw.de/ Notfalltreffpunkte-für-die-Bevölkerung-im-Krisen-Katastrophenfall/.

Wer im Auto ist, soll das Autoradio einschalten. Zudem riet das Amt Betroffenen, auf Lautsprecher- oder Radiodurchsagen zu achten und bat darum: „Helfen Sie den Menschen im betroffenen Bereich“, da diese die Meldung unter Umständen nicht bei den Betroffenen ankomme. Zudem sollten die Nachbarn informiert und der „Wasserverbrauch auf das Nötigste“ reduziert werden.