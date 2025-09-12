Auch Notruf betroffen: Stromausfall in Bad Liebenzell und den Stadtteilen

Und plötzlich wird es dunkel: In Bad Liebenzell, Möttlingen und Unterhaugstett fällt am Freitagabend der Strom aus. Am Ende geht es wohl glimpflicher aus als befürchtet.
Die Stadt Bad Liebenzell und die Ortsteile Möttlingen und Unterhaugstett waren am Freitagabend von einem massiven Stromausfall betroffen. Um 21.56 Uhr am Freitagabend meldete das Calwer Landratsamt über die Bürger-Informations-Apps Biwapp und Nina einen „Ausfall der Mittelspannungsversorgung“. Wie es schien, mussten sich die Bürger einige Zeit gedulden. Denn als „voraussichtliche Dauer bis zur Wiederherstellung“ nannte das Amt keine genaue Zeit, die Aussicht klang aber entmutigend: „Mehrere Stunden.“ Am Ende kam es dann aber wohl doch nicht so schlimm. Denn bereits um 22.59 Uhr kam die Entwarnung – der Strom war wieder da.