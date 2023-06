Ausufernder Bürokratismus, stundenlange Telefonate wegen fehlender Medikamente und kein finanzieller Ausgleich für die unbezahlte Mehrarbeit. Die Apotheken in Nagold protestieren am Mittwoch, 14. Juni, um auf ihre Not aufmerksam zu machen.

Der Frust über die Zustände im Gesundheitswesen ist den Nagolder Apothekern deutlich anzumerken.

„Wir müssen viel zu oft die Arztpraxen kontaktieren, weil verschreibungspflichtige Medikamente nicht lieferbar sind“, beschreibt Yvonne Fritsch von der Rosen-Apotheke ihren Alltag. Der Mangel an Mitteln gegen Heuschnupfen, aber auch Antibiotika oder Insulin führe dazu, dass Patienten oft lange auf ihre Medikamente warten oder Alternativen in Kauf nehmen müssten.

„Das bindet sowohl bei uns Ressourcen als auch in den jeweiligen Praxen“, verdeutlicht Fritsch das Problem. Dabei sei es doch Aufgabe der Apotheken, für die Kunden vor Ort da zu sein.

Mangel wegen Auslagerung

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) schätzt den Mehraufwand, der durch den Medikamentenmangel in den einzelnen Geschäften entsteht, auf mindestens sechs Stunden pro Woche. Diese Zeit fehlt, um dem eigentlichen Kerngeschäft, der Hilfe der Menschen, nachzukommen.

Christoph Walser von der Pinguin-Apotheke sieht eine Ursache für die Mangellage in der Auslagerung der Produktionsstätten. Ab 2004 erhielten aufgrund von „Rabattverträgen“nur die günstigsten Hersteller den Zuschlag seitens der Krankenkassen. Die Folge: Viele Pharmaunternehmen ließen daraufhin die Medikamente in Indien oder China herstellen, die geringe Lohnkosten boten.

Ein strukturelles Problem

Mittlerweile würden deshalb einige Arzneimittel nur noch von wenigen Herstellern produziert. „Es ist ja klar, dass zwei Produktionsstätten in Indien nicht die gesamte Welt beliefern können“, weist er auf das strukturelle Problem hin.

Die Apotheken in Nagold machen auf ihre Probleme aufmerksam. Foto: Thomas Fritsch

Wie sich das auf die Arbeit auswirkt, beschreibt Fritsch eindrücklich. „Du bekommst Schweißausbrüche, wenn du im Notdienst bist und nur noch zwei Fläschen Fiebersaft in der Apotheke hast.“ Denn hilfesuchenden Eltern nicht die vom Arzt verschriebenen Medikamente geben zu können, sei für sie stets eine schwierige Situation.

Honoraranpassung gefordert

In der Stadt-Apotheke von Anna Henzler behilft man sich während der Lieferengpässe damit, zum Beispiel selbst Fiebersäfte und Antibiotika-Säfte herstellte. Allerdings trug sie anfangs das Risiko, ob die Krankenkassen die Kosten für die selbstgemischten Rezepte übernehmen würden. „Dies ist eines von vielen Beispielen, wo wir im Sinne der Patienten in Vorleistung treten. Nach Monaten war dann erst klar, dass die Krankenkassen die Vergütung übernehmen“, beschreibt Henzler die finanzielle Ungewissheit.

„Die Honorare der Apotheken wurden seit zehn Jahren nicht angepasst“, spricht Henzler weiter über fehlendes Geld. Den Mehrausgaben durch Inflation, steigende Energiekosten und höhere Löhne durch Tarifsteigerungen stünden keine höheren Einnahmen entgegen. „Neben der Erhöhung des Apothekenabschlags – gesetzlich vorgegebene Rabatte auf verschreibungspflichtige Medikamente an die Krankenkassen – unterliegen verschreibungspflichtige Medikamente einer gesetzlichen Preisbindung, die einerseits für Gerechtigkeit in Mangelzeiten sorgen, es andererseits aber unmöglich machen steigende Kosten zu kompensieren“, so Henzler weiter.

Aktionstag am 14. Juni

„Es kommen viele Faktoren zusammen, die den eigentlich abwechslungsreichen „Arbeitsplatz Apotheke“ für Nachwuchsfachkräfte nicht attraktiv genug erscheinen lässt. Wir alle leiden unter Personal- und Nachwuchsmangel. Damit wir die Vor-Ort-Apotheke in der heutigen Dichte und Form erhalten können ist es dringend notwendig, auf die Missstände aufmerksam zu machen“, betont Walser. „Deshalb beteiligen wir uns geschlossen an dem Protesttag am 14. Juni. Unsere Apotheken bleiben geschlossen.“ Wie an jedem Tag im Jahr sind die Notdienst-Apotheken im Kreis für dringende Fälle erreichbar.