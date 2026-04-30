Auch neue Räume gesucht: Lahrer Verein „Die Brücke“ hofft auf Verstärkung für den Vorstand

Die Mitglieder der Hilfsgemeinschaft für Menschen in psychischer Not wollen sich zukunftsfähig aufstellen.

Die Gruppe möchte weiterwachsen und die Angebote ausbauen, heißt es in einer Mitteilung. Dafür suche der Vorstand engagierte neue Mitglieder, die sich aktiv einbringen möchten. Ziel sei es, mittelfristig die Vorstandschaft zu verjüngen und mit neuen Ideen weiterzuentwickeln, berichtete Vorstandsmitglied Ralph Dürr auf der Hauptversammlung. Der Verein ist dem Landkreis dankbar für die Unterbringung im Kreishaus, heißt es in der Mitteilung. Mittelfristig sei man aber auf der Suche nach neuen Räumen, um die Kapazitäten zu erweitern und die Öffnungszeiten eigenständig und bedarfsgerecht zu gestalten.

Dürr präsentierte einen Rückblick aufs vergangene Jahr sowie eine Vorschau. 2025 baute der Verein seine Angebote weiter aus. Besonders hervorzuheben sei die ambulante Krisenbegleitung: Projektleiter und Psychotherapeut Michael Goetz-Kluth qualifizierte erneut engagierte Ehrenamtliche, die das Team verstärken. Vergangenes Jahr wurden mehr als 60 Klienten mit mehr als 350 Einzelkontakten in unterschiedlichsten Krisen begleitet. Das Atelier nahm erstmals mit einer Kunstfigur am Blütenwagenwettbewerb der Chrysanthema teil und errang den ersten Platz. Beim Kulturevent im Kaffeehaus Meinwärts stand Suizidprävention im Mittelpunkt – sensibel umgesetzt durch die Theatergruppe und musikalisch begleitet von der vereinseigenen Band. Mittlerweile ist „Die Brücke“ in mehreren Gremien auf Landkreisebene mit Dürr und Anja Wedemann vertreten.

Kassiererin Ingrid Tita berichtete von einer insgesamt ausgeglichene Haushaltslage, betonte aber, dass die jährliche Akquise von Spendengeldern eine große Herausforderung bleibe, da alle Projekte des Vereins spendenfinanziert sind. Vorstandsmitglied Joachim Wenk berichtete, dass die Holzwerkstatt/Gitarrenbau gut besucht ist. Für 2026 ist ein Kurs zum Bau einer Ukulele vorgesehen. Die neue Angehörigengruppe psychisch erkrankter Menschen ist gut besucht, ähnliches gilt für die zwei Gesprächsgruppen der Psychiatrieerfahrenen, so Wenk.

Mit positivem Rückenwind möchte der Verein seine Arbeit weiter festigen und Netzwerke ausbauen, um noch mehr Menschen zu unterstützen. Mit dem Diplom-Sozialpädagogen Volker Müller übernimmt ein neuer Projektleiter die Theatergruppe und setzt verstärkt auf Improvisationstheater. Am Tag der Inklusion der Stadt Lahr wird die Gruppe ihren ersten Auftritt haben. Zum Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober organisiert der Verein ein Event im Schlachthof mit dem Rapper Maximilian86, das sich gezielt an Heranwachsende richtet. Begleitend ist eine Diskussion mit Fachkräften und Betroffenen geplant. Die Kunstpädagogin Lucia Schmider berichtete, dass das Atelier weiter auf großes Interesse stößt. Auch in diesem Jahr möchte die Gruppe am Blütenwagenwettbewerb der Chrysanthema teilnehmen.

Aktuell hat der Verein knapp 100 Mitglieder. Infos zur Mitarbeit in der Vorstandschaft erteilt Dürr unter Telefon 0171/36 42 2 19.

Wahlen

Einstimmig wurden Ralph Dürr, Joachim Wenk, Ingrid Tita und Sabine Singler für weitere zwei Jahre in der Vorstandschaft bestätigt. Neu hinzu kommt Anja Wedemann. Im Beirat engagieren sich Michael Goetz-Kluth, Anna Moser und Melanie Fischer.