Auch neue Räume gesucht: Lahrer Verein „Die Brücke“ hofft auf Verstärkung für den Vorstand

Die Mitglieder der Hilfsgemeinschaft für Menschen in psychischer Not wollen sich zukunftsfähig aufstellen.
Die Gruppe möchte weiterwachsen und die Angebote ausbauen, heißt es in einer Mitteilung. Dafür suche der Vorstand engagierte neue Mitglieder, die sich aktiv einbringen möchten. Ziel sei es, mittelfristig die Vorstandschaft zu verjüngen und mit neuen Ideen weiterzuentwickeln, berichtete Vorstandsmitglied Ralph Dürr auf der Hauptversammlung. Der Verein ist dem Landkreis dankbar für die Unterbringung im Kreishaus, heißt es in der Mitteilung. Mittelfristig sei man aber auf der Suche nach neuen Räumen, um die Kapazitäten zu erweitern und die Öffnungszeiten eigenständig und bedarfsgerecht zu gestalten.