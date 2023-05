1 Arbeiten am Wohnzimmertisch: Homeoffice hilft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen weiter gerne von zu Hause aus – zumindest teilweise. Das hat eine Umfrage unserer Redaktion bei großen Lahrer Arbeitgebern gezeigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Offiziell ist die Corona-Corona-Pandemie vorbei, Einschränkungen gibt es nicht mehr. Auch das Homeoffice ist gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben. Doch mittlerweile haben sich viele Arbeitnehmer schon so an das „Schaffen“ am heimischen Schreibtisch gewöhnt, dass sie gar nicht mehr weg wollen. Andere möchten lieber zurück zu den Kollegen ins Büro. Auch nach dem Ende der Pandemie ist bei großen Lahrer Arbeitgebern beides möglich, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat.