Auch Menschen können gefährdet sein: Hasenpest in Waldachtal-Tumlingen nachgewiesen

Landratsamt informiert Gibt es bereits Fälle von Hasenpest im Schwarzwald-Baar-Kreis?

Spaziergänger in der Natur müssen vorsichtig sein: In Baden-Württemberg gibt es wieder vermehrt Fälle von der Hasenpest. Auf was Haustierbesitzer und Spaziergänger nun achten müssen, erklärt das Landratsamt Schwarzwald-Baar.