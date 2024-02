1 Kanzler Olaf Scholz und SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner werden sich am 27. Februar den Fragen von Bürgern stellen. Foto: Büro Fechner

Der Bundeskanzler stellt sich auf Einladung von Johannes Fechner in Emmendingen den Fragen von Bürgern.









Zum Bürgergespräch „Frag den Kanzler“ lädt der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner für Dienstag, 27. Februar, nach Emmendingen an. Beginn der Veranstaltung im Bürgersaal des Alten Rathauses ist um 17 Uhr. „Es ist wichtig, dass Politik gerade in herausfordernden Zeiten eng im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist“, erklärt Fechner in der Ankündigung.