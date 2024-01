Auch Kreis Calw betroffen: Polizei erwartet erneut Hunderte Traktoren auf den Straßen

Zu einer zentralen Aktion auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart werden an diesem Dienstag etliche Landwirte im Rahmen der aktuellen Proteste erwartet. Das könnte auch einige Berufspendler wieder empfindlich treffen. Eine Kolonne startet laut Polizei im Kreis Calw.

Seit Wochen protestieren Bauern gegen geplante Kürzungen der Regierung. Erst am Wochenende war eine Rundfahrt durch die Landkreise Calw, Freudenstadt, Böblingen, den Enzkreis und Freudenstadt angekündigt worden – mit bis zu 1000 Schleppern.

Ein Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim sprach auf Anfrage unserer Redaktion am Sonntag indes von nur 51 Fahrzeugen, die gezählt worden seien. Ob es an diesem Dienstag ähnlich glimpflich ausgeht, ist jedoch unklar.

Denn wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilt, sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Laut Meldung werde im Rahmen der Bauernproteste am Dienstag, 30. Januar, eine Aktion auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart abgehalten.

Landwirte hätten für die Fahrt zur Kundgebung in Stuttgart mehrere Traktorkolonnen bei den zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet. Diese fahren demnach durch die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg.

Start bei Bad Teinach

Mehrere hundert Traktoren würden unter anderem ab 9 Uhr aus Richtung Vaihingen an der Enz über die B 10 nach Stuttgart fahren.

Doch auch im Landkreis Böblingen seien zwei Traktorkolonnen zu erwarten. „Jeweils mehrere hundert Traktoren starten in den Bereichen Bad Teinach und Rottweil und fahren über Weil der Stadt beziehungsweise Herrenberg und Böblingen weiter nach Stuttgart“, teilt die Polizei mit.

Auf Auto verzichten

Da die Veranstaltung in Stuttgart gegen 13 Uhr beginne und bis etwa 15 Uhr dauern soll, sei sowohl morgens als auch nachmittags – also bei An- und Abreise der Landwirte – der Berufsverkehr betroffen.

Die Polizei kündigte entlang der betroffenen Strecken Präsenz an. Dennoch gelte die Empfehlung, die betroffenen Strecken und Bereiche wenn möglich zu meiden, genug Zeit einzuplanen oder auf das Auto zu verzichten.