Auch Komponist selbst begeistert: Oberweierer Orchester überzeugt bei Frühlingskonzert

Bekannt ist das Oberweierer Orchester für seine sinfonischen Klänge, die bei Werken von Antonin Dvorák und Franz Watz zur Geltung kommen – letzterer war sogar vor Ort.
Von Franz Watz, geboren im früheren Banat, spielte das Oberweierer Orchester das Werk „Rumänische Fantasie“, das rumänische Melodien dem Deutschen zugänglich machen soll. „Es ist anspruchsvoll und wimmelt von einer ständig wechselnden Handlung“, erklärte Moderator Max Bühler dem Publikum, bevor es zu den ersten Klängen kam. Das Besondere: unter den Zuhörern befand sich auch der Komponist, Franz Watz, selbst.