Auch Julian Grünke äußert sich: Was die FDP-Basis in Hechingen zum „D-Day-Papier“ sagt

Was die FDP-Basis in Hechingen zum „D-Day-Papier“ sagt

1 Die FDP-Spitze hat mit dem sogenannten „D-Day-Papier“ in der Hechinger Ortsgruppe für Unverständnis gesorgt. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

In der FDP rumort es nach dem Bekanntwerden des sogenannten „D-Day-Papiers“ vergangene Woche. Die Hechinger Ortsgruppe fordert von der Parteispitze eine grundlegende Aufarbeitung. So auch der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete Julian Grünke.









Die Stimmung in der Hechinger FDP-Ortsgruppe ist nicht gut. Wie vielerorts an der FDP-Basis herrscht auch bei den Liberalen in der Zollernstadt Unverständnis über das jüngst veröffentliche sogenannte „D-Day-Papier“. Dieses zeigt ein detailgenaues Vorgehen für den Ausstieg der FDP aus der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen auf. In dem Papier werden unter anderem militärische Begriffe wie „D-Day“ oder „offene Feldschlacht“ verwendet. Als Konsequenz ist FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zurückgetreten.