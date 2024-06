In der ersten Minute des Abendspiels bei der EM am Samstag sah es für die italienische Nationalmannschaft nach einem schnellen 0:1 nicht so gut aus – dann aber schossen die Azzurri zwei Tore, die sie über die zweite Hälfte brachten.

Bis in die Schlussphase offen und spannend blieb das Vorrundenspiel der italienischen gegen die albanische Nationalmannschaft im Dortmunder Stadion.

Das Ergebnis hatte am Nachmittag bei der Partie Kroatien gegen Spanien deutlicher ausgesehen – und dafür gesorgt, dass ein möglicher Autokorso der zahlreichen kroatischen Einwohner Schrambergs im 0:3-Ergebnis für die Spanier gar nicht zum Tragen kam.

Und spanische Fans, die es auch in Schramberg gibt, aber eben nicht in ganz so großer Zahl, waren an diesem Nachmittag in der Innenstadt nicht zu sehen.

Dafür freuten sich die italienischen Fans um so mehr über den Sieg ihrer Mannschaft und feierten diesen auch auf dem Schramberger Rathausplatz.