Auch ins Rathaus wird investiert: Die marode Heizung der Grundschule Mahlberg bleibt ein Ärgerthema

Die Stadt Mahlberg muss für eine neue Heizungsanlage rund 540.000 Euro zahlen. Ärgerlich: Während der Planung verschlechtere sich der Zustand der Technik weiter.
Dass das Heizungssystem der Grundschule Mahlberg, das aus einer Kombination von Hackschnitzelanlage und Gasbrennkessel besteht und das auch die Stadthalle mit Wärme versorgt, ausgetauscht werden muss, ist seit dem Sommer vergangenen Jahres bekannt. Unter mehreren Varianten der Abhilfe entschied sich der Gemeinderat damals für den Beibehalt des Betriebssystems aus Hackschnitzel und Gaskessel. Um die Betriebssicherheit auch in der Spitze zu garantieren, sollte das Sytem allerdings um einen zweiten Gaskessel erweitert werden. Für diese Variante setzten sich insbesondere die beiden sachkundigen Stadträte Philipp Künle (Bürgerforum) und Frank Herden (SPÜD) ein. Das Ettenheimer Büro Vertec wurde mit der Ausführungsplanung für den Heizungsaustausch beauftragt. Per Video zugeschaltet stellte Katrin Hallmann (Vertec) am Donnerstag dem Gemeinderat das Konzept vor.