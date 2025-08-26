Auch in Stuttgart zu sehen: Menschen rätseln über Lichtstreifen am Nachthimmel

Ein deutlich sichtbarer Lichtstreifen ist am Montagabend über den Nachthimmel gewandert. Was war die Ursache?
Ein ungewöhnlicher Lichtstreifen hat am späten Montagabend die Aufmerksamkeit auf den nächtlichen Himmel gelenkt. Auch im Raum Stuttgart war das Schauspiel zu beobachten. Meldungen kamen aber auch aus der Ukraine oder Frankreich. Der Streifen sei mit relativ hoher Geschwindigkeit von West nach Ost gewandert, sagte Tim Reinert, der den Lichtschein um 22.36 Uhr von seinem Balkon in Asperg (Kreis Ludwigsburg) beobachten und fotografieren konnte.