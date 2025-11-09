Auch in St. Georgen tätig: Schunk tauscht seine halbe Geschäftsführung aus

Stühlerücken in der Chefetage bei Schunk: Zwei Führungspositionen werden bei dem Unternehmen, das auch in St. Georgen ansässig ist, in den kommenden Monaten neu besetzt.
Das Unternehmen Schunk, das auch in St. Georgen eine Niederlassung hat, leitet einen Wechsel im Führungsteam ein: Falk Bäurle übernimmt zum 1. Dezember die Funktion des Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO). Als Chief Sales Officer (CSO) steigt zum 1. April Karl Heckl ein. CFO Sebastian Hesse und COO/CSO Johannes Ketterer scheiden aus ihren Positionen aus.