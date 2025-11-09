Auch in St. Georgen tätig: Schunk tauscht seine halbe Geschäftsführung aus

Stühlerücken in der Chefetage bei Schunk: Zwei Führungspositionen werden bei dem Unternehmen, das auch in St. Georgen ansässig ist, in den kommenden Monaten neu besetzt.

Das Unternehmen Schunk, das auch in St. Georgen eine Niederlassung hat, leitet einen Wechsel im Führungsteam ein: Falk Bäurle übernimmt zum 1. Dezember die Funktion des Chief Operating Officer (COO) und Chief Financial Officer (CFO). Als Chief Sales Officer (CSO) steigt zum 1. April Karl Heckl ein. CFO Sebastian Hesse und COO/CSO Johannes Ketterer scheiden aus ihren Positionen aus.

Sebastian Hesse trat nach 13 Jahren im Unternehmen zum 30. September auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung zurück. „Es war eine spannende und erfüllende Zeit, in der ich gemeinsam mit einem starken Team vieles bewegen konnte. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir über all die Jahre entgegengebracht wurde“, so Sebastian Hesse.

Johannes Ketterer wird seine Position als COO/CSO nach zwölf Jahren bei Schunk zum 1. Dezember niederlegen, um ins eigene Familienunternehmen einzusteigen. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wird er Schunk auch weiterhin strategisch begleiten und an der Entwicklung des Unternehmens mitwirken. „Die starke Mannschaft und die Zusammengehörigkeit bei Schunk sind etwas ganz Besonderes. Daher freue ich mich, an anderer Stelle weiterhin Teil des Teams zu bleiben“, sagt Ketterer.

Zum 1. Dezember übernimmt Falk Bäurle die Funktion des COO/CFO. Er verfügt über umfassende Erfahrung in internationalen Führungspositionen. Zuletzt war er CFO bei BBS Automation, einer Tochtergesellschaft der Dürr Group. Die neue Doppelfunktion schafft laut Mitteilung des Unternehmens zusätzliche Synergien und stärkt die internationale Zusammenarbeit.

Karl Heckl verantwortet ab 1. April 2026 als neuer Chief Sales Officer (CSO) die Vertriebsorganisation bei Schunk. Foto: Schunk SE & Co. KG

Die Rolle des CSO wird Karl Heckl zum 1. April 2026 übernehmen, der zuvor als CSO beim Unternehmen U.I. Lapp tätig war. Mit seiner Vertriebs- und Branchenerfahrung wird er die internationale Vertriebsstrategie weiterentwickeln, Wachstumsprogramme in Zukunftsbranchen vorantreiben und die Marke zukunfts- und marktorientiert stärken.

Vierköpfige Geschäftsführung

Zusammen mit Kristina I. Schunk als Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzende der Geschäftsführung und Timo Gessmann, Chief Technology Officer (CTO), bilden sie die Geschäftsführung.

„Mit Klarheit, hohem Engagement und viel Weitblick haben sie den Kurs der Unternehmensentwicklung entscheidend geprägt.“, sagt Kristina I. Schunk über Hesse und Ketterer. „Mit Falk Bäurle und Karl Heckl holen wir zwei international erfahrene Führungspersönlichkeiten an Bord, die neue Impulse setzen, Marktpotenziale entschlossen nutzen und unsere Position als Technologiepionier für unsere weltweiten Kunden und Partner gezielt weiterentwickeln werden.“